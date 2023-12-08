إعلان

BBC

جيش الاحتلال يزعم العثور على أسلحة وأنفاق في جامعة الأزهر في غزة

03:11 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب- (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر على أسلحة وأنفاق في جامعة الأزهر في قطاع غزة، مدعيًا اليوم الجمعة أن حركة "حماس" تستخدم الحرم الجامعي في أنشطتها.

وادعى الجيش أن حماس تسيء أيضا استخدام مبنى الجامعة، لشن هجمات على جنود إسرائيليين. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل، في بادئ الأمر.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة ردا على هجمات حماس، في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي بإطلاق صواريخ واقتحام مستوطنات إسرائيلية واحتجاز أسرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس قطاع غزة جامعة الأزهر إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في الذكرى الـ36.. حماس: معركة طوفان الأقصى امتداد لانتفاضة الحجارة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان