واشنطن بوست: أكثر من 500 موظف بمنظمات يهودية أمريكية يطالبون بايدن بالعمل لاستعادة الأسرى

مصراوي

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن أكثر من 500 موظف بـ 142 منظمة يهودية أمريكية يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل على استعادة الأسرى في قطاع غزة.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، إن عناصرها تمكنت من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت القسام أنها أوقعت قبل قليل قوة راجلة من 6 صهاينة بين قتيل وجريح واستولوا على روبوت كان بحوزتهم، بالإضافة إلى قصف تجمعات لقوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

فيما أعلنت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنها من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرقي غزة.

كذلك أوضحت كتائب شهداء الأقصى أنها استهدفت 3 آليات للاحتلال على محور القرارة بخان يونس وما تزال عناصرها تستهدف آليات على محاور عدة وتواصل الاشتباك بكافة الأسلحة.