أردوغان: إسرائيل ستدفع الثمن في حال لاحقت أفراد حماس في تركيا

اسطنبول - (د ب ا)

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، السلطات الاسرائيلية من ملاحقة أفراد حركة حماس على الأراضي التركية.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلته عائدًا من قطر "إذا تجرأوا على اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد تركيا، سوف يدفعون الثمن بصورة لن يستطيعوا التعافي منها".

وقد بث مكتب الاتصالات الخاصة بأردوغان تصريحاته ردا على سؤال بشأن ما يتردد عن خطط الاستخبارات الاسرائيلية اغتيال أعضاء حركة حماس في الخارج.

وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء قد نقلت عن الاستخبارات التركية القول أمس الأول الاثنين إن إسرائيل سوف تواجه "عواقب وخيمة" في حال استهدفت أعضاء حماس في تركيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت سابقًا أن الاستخبارات الإسرائيلية تعد لتعقب وقتل قادة حماس حول العالم بعد انتهاء حرب غزة.