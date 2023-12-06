إعلان

BBC

الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل في غزة

12:39 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى تدخل عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبة بضرورة التدخل قبل وصول الأحداث لوضع لا يمكن السيطرة عليه.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تصاعد التوترات في المنطقة، مطالبة إياها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هجماته على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

غزة فلسطين إسرائيل هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان قبل انفجار الأوضاع
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان