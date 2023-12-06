الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل في غزة

(مصراوي)

دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى تدخل عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبة بضرورة التدخل قبل وصول الأحداث لوضع لا يمكن السيطرة عليه.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تصاعد التوترات في المنطقة، مطالبة إياها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هجماته على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.