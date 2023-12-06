الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تكثف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

مصراوي

قالت الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تكثف الإبادة الجماعية في قطاع غزة مع قرب انتهاء المدة الزمنية الممنوحة لها من قبل دول عدة لتحقيق أهدافها.

وأضافت الخارجية، أن جيش الاحتلال يقوم باعتداءات وجرائم بشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال قطاع غزة واستكمال تدمير جنوبه، موضحة أن الاحتلال يقوم بتحويل قطاع غزة إلى ركام غير صالح للحياة وتجبر مواطنيه بكل الوسائل على تركه.

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 73 شهيدا و123 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، قالت إن موجة أخرى من النزوح تجري في قطاع غزة والوضع يزداد سوءا كل دقيقة.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم ولا توجد منطقة آمنة فيه.