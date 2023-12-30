بلومبرج: قلق في إسرائيل من تزايد الإصابات بين صفوف الجنود

بي بي سي

يكشف العدد المتزايد من جنود الاحتلال الإسرائيليين الجرحى الذين يمثلون جزءا كبيرا من المجتمع الإسرائيلي، عن خسائر خفية في حرب غزة التي قد تتعمق تبعاتها، بحسب موقع بلومبرج.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن مؤيدي الحرب يشعرون بالقلق من أن بلادهم قد لا تكون مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجات هؤلاء المصابين.

وأصيب نحو 3000 من أفراد الجيش والأمن في البلاد بجروح منذ 7 أكتوبر، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، لا يزال غالبية الإسرائيليين يدعمون أهداف الحرب.

ويقول ياجيل ليفي، الذي يدرّس العلاقات المدنية العسكرية في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة لبلومبرج: "قد يكون هناك تأثير عميق إذا تزايد عدد الأشخاص المعاقين بشكل كبير إذ يجب على إسرائيل إعادة تأهيلهم، وسيكون لهذا تبعات اقتصادية واجتماعية تمثل عبئا إضافيا".