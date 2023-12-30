قيادي بحماس: المقترح المصري بشأن وقف الحرب على غزة لا يزال قيد الدراسة

مصراوي

قال قيادي في حركة حماس، إن المقترحات المتداولة بشأن إنهاء الحرب في غزة هي مقترحات إسرائيلية.

وتابع القيادي في حركة حماس خلال حديثه لوكالة أنباء العالم العربي "AWP" : "نملك من الأوراق ما يمكننا من الاستمرار في الحرب، كما أن إطلاق سراح الرهائن لن يحدث دون وقف شامل لإطلاق النار يسبقه فتح المعابر وإدخال مساعدات".

وأضاف القيادي في حماس لـAWP: "المقترح المصري لا يزال قيد الدراسة ويجري العمل على تجهيز رد مفصل".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب ناقش مقترحا قطريا، للإفراج عن 40-50 أسيرا في غزة مقابل تهدئة لمدة شهر.

وتابعت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

وأعلنت قناة العربية -الحدث نقلا عن مصادر لها، أن زعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار، يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية لتبادل الأسرى وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة..

وحسب ما أعلنته قناة العربية الحدث عن مصادرها، أن المبادرة تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية وأبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وهدنة لـ 20 يوما.