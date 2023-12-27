فيديو| السرايا تنشر مشاهد لمُسيّرة إسرائيلية استولت عليها بعد إسقاطها
مصراوي
نشر الإعلام الحربي لفصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية الاستيلاء على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "sky racing" وتفكيكها.
الله أكبر ولله الحمد 🔻— بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 27, 2023
سرايا القدس تنشر مشاهد للطائرة الإسرائيلية بدون طيار من طراز "Sky Racing" -رقم 523 - التي أسقطتها في سماء مدينة غزة pic.twitter.com/4diP0biiiS
وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار في سماء قطاع غزة.
كذلك قالت سرايا القدس إنها استهدفت 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG"وقذيفة "التاندوم" في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.
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