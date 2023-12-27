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فيديو| السرايا تنشر مشاهد لمُسيّرة إسرائيلية استولت عليها بعد إسقاطها

06:59 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

سرايا القدس تستولي على مسيرة إسرائيلية

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي لفصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية الاستيلاء على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "sky racing" وتفكيكها.

وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار في سماء قطاع غزة.

كذلك قالت سرايا القدس إنها استهدفت 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG"وقذيفة "التاندوم" في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.

سرايا القدس مسيرة إسرائيلية الاستيلاء على طائرة مسيرة طوفان الأقصى حرب غزة

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