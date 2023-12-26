بالفيديو| حزب الله يستهدف عددًا من جنود الاحتلال على الحدود مع إسرائيل

مصراوي

نشر حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد من عمليات استهداف بعض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع مستوطنة دوفيف على الحدود مع إسرائيل.

سبق وأن أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي على مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بطائرة مسيرة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال.

واستهدف حزب الله في وقت سابق اليوم، ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بصواريخ "بركان".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأ قصفا مدفعيا ضد أطراف بلدة راشيا الفخار جنوبي البلاد.

كما أعلن مقتل جندي متأثراً بإصابته التي أصيب بها قبل أيام قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطرافا أخرى، مع تبادل إطلاق القذائف يوميًا بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.