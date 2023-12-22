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BBC

فيديو| الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

12:53 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين في وادي الجوز بعدما منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم الجمعة، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

ولفت إلى أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا قطاع غزة صلاة الجمعة المسجد الأقصى

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