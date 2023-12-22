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BBC

الصحة الفلسطينية: 390 شهيدا و734 مصابا خلال اليومين الماضيين في غزة

11:02 ص الجمعة 22 ديسمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء خلال اليومين الماضيين في القطاع إلى 390 شهيدا و734 مصابا.

وأضافت وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 20057 شهيدا والمصابين إلى 53320.

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا محذرا من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع، مضيفا أن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

وتابع الهلال الأحمر، أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا، مشيرا إلى أن الاحتلال ما زال يعتقل 8 من طاقمنا في فرع جباليا بعد اقتحامه.

وأكمل أن جيش الاحتلال اقتاد النساء الموجودات في مركز إسعاف جباليا إلى وجهة مجهولة.

الهلال الأحمر الفلسطيني وزارة الصحة في غزة جيش الاحتلال جباليا طوفان الأقصى

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