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BBC

تمديد الانتخابات بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد حدوث مشاكل فنية

01:44 م الخميس 21 ديسمبر 2023

جمهورية الكونغو

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نيروبي -(د ب أ)

تقرر تمديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمدة يوم واحد، لتستمر حتى اليوم الخميس، بعد حدوث مشاكل لوجستية وفنية أدت إلى اصطفاف طوابير طويلة.

وقامت لجنة الانتخابات باتخاذ القرار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعدما لم يتمكن الكثيرون من الناخبين البالغ عددهم 44 مليون شخص، من الإدلاء بأصواتهم أمس.

وذكرت بعثة المراقبين أن 34% فقط من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد، مع حدوث تأخير في 59% من المراكز، وكان التأخير طويلا في بعضها. ولم تكن القوائم الانتخابية متاحة في الوقت المحدد لها في العديد من مراكز الاقتراع.

كما لم تفتح بعض مراكز الاقتراع أبوابها على الإطلاق في يوم الانتخابات، ولم تعمل ما يقرب من نصف الادوات التقنية اللازمة لفرز الأصوات، بشكل صحيح.

ورفض مرشحو المعارضة - ومن بينهم المرشح الحائز على جائزة نوبل للسلام، دينيس موكويجي - تمديد الانتخابات، ودعوا في بيان مشترك إلى إجراء انتخابات جديدة.

جمهورية الكونغو نيروبي الانتخابات الرئاسية

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