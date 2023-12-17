القوى الوطنية الفلسطينية: حماس مكون أصيل من شعبنا وفكرة متجذرة لا يمكن اقتلاعها

مصراوي

قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي سيفشل في مؤامرات التهجير، مؤكدة على أن حكم فلسطين سيبقى للفلسطينيين دون وصاية.

وشددت اللجنة الوطنية على أن الشعب الفلسطيني سيبقى موحدًا عصيًا على الكسر والخضوع في مواجهة الحرب العدوانية.

وأشارت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى أن حركة حماس مكون أصيل من الشعب الفلسطيني وهي فكرة متجذرة لا يمكن اقتلاعها.