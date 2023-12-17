إسرائيل: بإمكان فرنسا أداء "دور هام" لمنع اندلاع حرب في لبنان

تل أبيب - (ا ف ب)

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأحد أن بإمكان فرنسا أداء "دور هام" لمنع اندلاع حرب في لبنان، في ظل القصف اليومي المتبادل عبر الحدود بين الدولة العبرية وحزب الله، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال كوهين "بإمكان فرنسا أداء دور إيجابي وهام لمنع حرب في لبنان"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في تل أبيب مع نظيرته كاترين كولونا التي من المقرر أن تزور بيروت الاثنين.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعربت عن قلق بلادها "البالغ" إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ"هدنة جديدة فورية ومستدامة" في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال زيارتها تل أبيب الأحد.

وقالت كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين "قتل الكثير من المدنيين"، مشددة على عدم وجوب نسيان ضحايا الهجوم الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.