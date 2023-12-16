بعد قتل ثلاثة بالخطأ.. البث العبرية: إسرائيل تدرس تقديم مقترح لإطلاق سراح الأسرى

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الأسرى بعد حادثة مقتل ثلاثة منهم في الشجاعية.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي قال ، اليوم السبت، إنه يتحمل إلى جانب الجيش مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في منطقة الشجاعية أمس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الأسرى الثلاثة الذين قتلتهم قواته بالرصاص عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون الراية البيضاء.

وزعم مسؤول بالجيش أنه على بعد مئات الأمتار من المكان الذي قُتل فيه الأسرى الثلاثة بالخطأ، كان هناك مبنى كُتب عليه "SOS" ، في اختصار لنداء استغاثة يعني بالعربية "أنقذوا أرواحنا".

وقالت النتائج الأولية لتحقيق رسمي إن الرجال الثلاثة تعرضوا لإطلاق النار في انتهاك لقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش.

وبدأ جندي إسرائيلي إطلاق النار عندما خرج ثلاثة رجال عراة، من مبنى في ضواحي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيشت لبي بي سي، إن الجندي وزملاءه ارتكبوا خطأ، ولن يعاقبوا.

ووصف المسؤول القتل الخطأ بأنه أمر "مأساوي للغاية"، مؤكداً إعادة إرسال جميع قواعد الاشتباك مرة أخرى إلى جميع القوات للالتزام بها.

وأضاف المسؤول: "ما زلنا نبحث لمعرفة حقيقة الصلة بين ذلك المبنى الأسرى"، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بمسح المنطقة للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وقتل الإسرائيليون الثلاثة في الشجاعية، أحد أكبر أحياء مدينة غزة، شمالي القطاع. الذي يشهد منذ أيام قتالاً ضارياً بين قواتها البرية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية.

وأدت عمليات القتل إلى زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات مع حماس، بشأن إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين.