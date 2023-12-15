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BBC

الحوثيون: نطمئن السفن المتجهة إلى موانئ العالم عدا الإسرائيلية أنه لن يصيبها أي ضرر

03:44 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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مصراوي

قال يحيى سريع المتحدث العسكري للحوثيين، "نفذنا عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي".

وتابع المتحدث العسكري للحوثيين، أنه تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.

ولفت إلى أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة للنداءات وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وطمئن المتحدث العسكري للحوثيين، كافة السفن المتجهة إلى موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر.

وأكد استمرارهم في منع السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهالي غزة من غذاء ودواء.

يحيى سريع المتحدث العسكري للحوثيين الكيان الإسرائيلي الموانئ الإسرائيلية

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