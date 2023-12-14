نيويورك تايمز: أمريكا طلبت من إسرائيل إنهاء الحرب على غزة بحلول نهاية العام



مصراوي

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل إنهاء حملتها العسكرية في غزة بحلول نهاية العام.

ومن جانبه أيضًا ذكر موقع أكسيوس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أبلغ نتنياهو أن حرب غزة يجب أن تنتقل إلى مرحلة أقل حدة في غضون أسابيع وليس أشهر.

وتابع موقع أكسيوس، أن الإدارة الأمريكية تريد الحديث بجدية بشأن مرحلة ما بعد الحرب، لأن ذلك سيسهل عليها دعم العملية العسكرية.

وفي وقت سابق قالت سي إن إن، إن هناك توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو، وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل.

وتابعت سي إن إن، أن قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل.

وأوضحت سي إن إن، أن رحلة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات بلينكن بشأن حماية المدنيين.