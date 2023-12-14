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BBC

حماس: لن نسمح بأي مخططات تحاول الالتفاف على حق الفلسطينيين

03:03 م الخميس 14 ديسمبر 2023

حركة المقاومة الفلسطينية

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(مصراوي)

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، انفتاحها على أي محادثات بشأن وقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت حماس في بيانها، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي وصفته بالمهدد للسلم والأمن الدوليين.

وقالت حماس، إنها تجدد العهد على استمرار المقاومة الفلسطينية في عملياتها لحين زوال الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك تزامنًا مع الذكري الـ 36 لتأسيس الحركة، مؤكدة على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأضافت حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني يعيش أيام عزة وفخر في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى التي دخلت مرحلة جديدة في حربها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت حماس، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح بمرور أي مخططات وصفتها بـ "المشبوهة" التي تحاول الالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

حركة المقاومة الفلسطينية فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة الضفة الغربية طوفان الأقصى

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