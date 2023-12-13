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BBC

بعد حجب أسلحة.. نتنياهو يُذكّر بايدن بجرائم ارتكبتها أمريكا في ألمانيا واليابان

10:27 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

جو بايدن

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مصراوي

نقل موقع "آكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين في واشنطن، اليوم الأربعاء، تصريحات تؤكد أن إدارة الرئيس جو بايدن علّقت مرة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أمريكية الصنع لإسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن الخارجية الأمريكية أبطأت صفقة بيع البنادق لإسرائيل للمراجعة بعد أسابيع من الموافقة عليها، منوّهين إلى أن التعليق جاء لمخاوف من هجمات مستوطنين بالضفة الغربية.

ولفت "أكسيوس" إلى أن إدارة بايدن قلقة إثر وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي بشأن أمر لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين.

وأكد الموقع الأمريكي أن الرئيس بايدن أشار بحديثه عن القصف العشوائي إلى أن نتنياهو استحضر بمكالمة قصف الولايات المتحدة لألمانيا وقنبلة اليابان الذرية.

وأشار "أكسيوس" إلى أن بايدن رد على نتنياهو بأن قصف ألمانيا واليابان أدى لإنشاء منظمة دولية بعد الحرب العالمية لعدم تكراره.

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