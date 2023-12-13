القسام تعلن استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في محوري شرقي وشمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها قاموا بـ"عمل فدائي" واستهدفوا 7 دبابات إسرائيلية وناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 من جنوده خلال استهدافات مختلفة لكتائب القسام، بينهم ضباط وجنود خلال المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لم تذكر اسمهم، أن المعارك في منطقة الشجاعية بقطاع غزة دامية للغاية، حيث أضافت المصادر "أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بغارات جوية".

وأشار بيان جيش الاحتلال، إلى أن من بين العسكريين الـ10 الذين قتلوا، يوجد 8 استهدفتهم كتائب القسام جراء كمين نصبته في منطقة الشجاعية في قطاع غزة، مضيفًا أن من بين العسكريين قائد فرقة في لواء جولاني.