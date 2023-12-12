نتنياهو: لن نسمح بتحويل غزة إلى "فتحستان"

(مصراوي)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب، قائلًا إن إنه لن يسمح بتحويل غزة بعد الحرب إلى "فتحستان".

وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو، أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب.

وأفاد نتنياهو، أن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة إدارة مدنية بعد الحرب، مضيفًا أنه سيتم إعادة تأهيل القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية.

كما قال نتنياهو إن إسرائيل تستعد لحرب محتملة مع السلطة الفلسطينية نفسها، وذلك حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وردت حركة حماس، بأن تصريحات نتنياهو تؤكد نيته استهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت حماس، إن حديث نتنياهو أكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية للحرب وسعيه لترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس والمسجد الأقصى.

ودعت حماس السلطة الفلسطينية وأجهزتها لتجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة.

وجاء تعليق واشنطن على تصريحات نتنياهو، بحديث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه سيتحدث مع نتنياهو بعد تصريحاته عن انخراط إسرائيل العسكري في غزة بعد انتهاء الحرب.