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BBC

حماس: اغتيال شاب جريح على يد الاحتلال بمخيم الفارعة عملية إعدام سادية

06:21 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

اغتيال شاب جريح على يد الاحتلال

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مصراوي

علقت المقاومة الإسلامية "حماس" على قيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الشاب رامي العبوشي، أثناء اقتحامها مخيم الفارعة للاجئين بمدينة طوباس في الضفة الغربية.

وفي بيان صدر اليوم الإثنين قالت حماس: "المشاهد المروعة لقتل جنود الاحتلال للشاب الجريح رامي العبوشي في مخيم الفارعة للاجئين بمدينة طوباس، هي عملية إعدام ساديّة بدم بارد".

وتابعت حركة حماس: "جريمة إعدام الشاب العبوشي تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتّبعها حكومة الإرهاب دون أن تجد رادعاً من المجتمع الدولي ".

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، الشاب رامي العبوشي أثناء محاولة اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة، حيث أطلقت النار عليه وبعد سقوط الشاب مصابا اقترب منه جنود الاحتلال وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.

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