حماس: اغتيال شاب جريح على يد الاحتلال بمخيم الفارعة عملية إعدام سادية

مصراوي

علقت المقاومة الإسلامية "حماس" على قيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الشاب رامي العبوشي، أثناء اقتحامها مخيم الفارعة للاجئين بمدينة طوباس في الضفة الغربية.

وفي بيان صدر اليوم الإثنين قالت حماس: "المشاهد المروعة لقتل جنود الاحتلال للشاب الجريح رامي العبوشي في مخيم الفارعة للاجئين بمدينة طوباس، هي عملية إعدام ساديّة بدم بارد".

وتابعت حركة حماس: "جريمة إعدام الشاب العبوشي تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتّبعها حكومة الإرهاب دون أن تجد رادعاً من المجتمع الدولي ".

🔴 إجرام صهيوني🔴



لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على رامي الجندب، في مخيم الفارعة للاجئين في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

بعد إصابته أول مرة يقترب منه الصهاينة ويطلقون عليه النار عدة مرات من مسافة قريبة pic.twitter.com/F0DjozaO74 — إسلام عقل (@islamakel) December 11, 2023

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، الشاب رامي العبوشي أثناء محاولة اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة، حيث أطلقت النار عليه وبعد سقوط الشاب مصابا اقترب منه جنود الاحتلال وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.