مسؤول أوروبي يحذر من دفع آلاف الفلسطينيين نحو مصر

(مصراوي)

صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن القصف الإسرائيلي المستمر بوتيرة غير عادية على قطاع غزة يدفع الآلاف من الفلسطينيين للحدود المصرية.



ودعا بوريل، لضرورة منع تهجير الناس في قطاع غزة من أراضيهم، محذرًا من عدم توافر المزيد من الأماكن لإيواء النازحين داخل القطاع.



وقال بوريل، إن إسرائيل تستخدم نفس الأساليب في جنوب القطاع كما في شماله، منددًا بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بشكل مستمر.