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BBC

بايدن يؤكد عدم وجود إمكانية لوقف إطلاق النار في غزة

05:47 م الخميس 09 نوفمبر 2023

جو بايدن

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مصراوي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد عدم وجود إمكانية لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق قال مدير الهلال الأحمر في جنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لايزال يغلق الشارع الرئيس المؤدي إلى المستشفى الحكومي في جنين.

وأضاف مدير الهلال الأحمر، أن الاحتلال الإسرائيلي استهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في جنين مما أسفر عن إصابة مسعف وسائق، موضحا أن الاحتلال يعيق عمل طواقم الإسعاف في مخيم جنين ويمنع وصولها للمستشفى الحكومي.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين إلى 8 إضافة إلى ما يزيد على 14 إصابة.

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