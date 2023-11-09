مسؤول أمني غربي: إسرائيل اعتقدت بعجرفة أن تكنولوجياتها المتقدمة ستتفوق على قدرات حماس

كتب- محمود عبدالرحمن:

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية عن مسؤول أمني غربي، أن الغطرسة التكنولوجية الإسرائيلية أحد أسباب الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي، مضيفا أن إسرائيل اعتقدت بعجرفة أن تكنولوجياتها المتقدمة ستتفوق على قدرات حماس.

ويعيش الاقتصاد الإسرائيلي حالة من الكساد بسبب الحرب في قطاع قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات مالية أن حالة الركود الاقتصادي التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي شبيهة بما حدث وقت جائحة كورونا.

وصرحت شركات إسرائيلية للصحيفة الأمريكية، أن مئات الشركات باتت مهددة بالإفلاس جراء عدم إيفاء الحكومة الإسرائيلية بوعودها بتقديم دعم مالي لهم.

وقالت رابطة المصنعين بإسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن شعبها، مشيرة للخسائر الفادحة وصدمات مالية يواجهها كثيرون لم يتم تعويضهم.