تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. متظاهرون يطبعون بصمات يد بالأحمر على بوابة البيت الأبيض (فيديو - صور)

متظاهرون يطبعون بصمات يد بالأحمر على بوابة البيت ا

مصراوي

طبع المتظاهرون المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض، وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت "فوكس نيوز"، إنه "حتى صباح اليوم الاثنين، لم يتم بعد تنظيف بوابات البيت الأبيض التي تعرضت للتخريب من قبل المتظاهرين".

🚨🚨🚨AFTERMATH: The site where Pro-Palestine Democrat Activists vandalized The White House gates and scaled the fence carrying a hostile nations foreign flag. pic.twitter.com/nKWYjuD2pe — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 6, 2023

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن: تقوم خدمة المتنزهات الوطنية بالتنسيق مع الجمعية التاريخية للبيت الأبيض بالتنسيق لإزالة الطلاء".

وتظهر الصور عند بوابة الدخول شمال البيت الأبيض بصمات يد حمراء ملطخة على الطوب، وملصقات مؤيدة لفلسطين ورسائل تدعو إلى "تحرير فلسطين" في أعقاب المظاهرة في واشنطن العاصمة يوم السبت.

🚨🚨🚨AFTERMATH: The site where Pro-Palestine Democrat Activists vandalized The White House gates and scaled the fence carrying a hostile nations foreign flag. pic.twitter.com/nKWYjuD2pe — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 6, 2023

يذكر أنه خلال التظاهرة، تسلق المتظاهرون بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأمريكى جو بايدن المطلق لإسرائيل.

وقام أعضاء خدمة المتنزهات الوطنية بنصب ستارة سوداء أمام البوابات الخارجية للبيت الأبيض، فيما يتم العمل على تنظيف الطلاء الأحمر.