تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. متظاهرون يطبعون بصمات يد بالأحمر على بوابة البيت الأبيض (فيديو - صور)

طبع المتظاهرون المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض، وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت "فوكس نيوز"، إنه "حتى صباح اليوم الاثنين، لم يتم بعد تنظيف بوابات البيت الأبيض التي تعرضت للتخريب من قبل المتظاهرين".

🚨🚨🚨AFTERMATH: The site where Pro-Palestine Democrat Activists vandalized The White House gates and scaled the fence carrying a hostile nations foreign flag. pic.twitter.com/nKWYjuD2pe