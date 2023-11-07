إعلان

BBC

تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. متظاهرون يطبعون بصمات يد بالأحمر على بوابة البيت الأبيض (فيديو - صور)

09:20 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

متظاهرون يطبعون بصمات يد بالأحمر على بوابة البيت ا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

طبع المتظاهرون المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض، وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

صورة 1

وقالت "فوكس نيوز"، إنه "حتى صباح اليوم الاثنين، لم يتم بعد تنظيف بوابات البيت الأبيض التي تعرضت للتخريب من قبل المتظاهرين".

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن: تقوم خدمة المتنزهات الوطنية بالتنسيق مع الجمعية التاريخية للبيت الأبيض بالتنسيق لإزالة الطلاء".

وتظهر الصور عند بوابة الدخول شمال البيت الأبيض بصمات يد حمراء ملطخة على الطوب، وملصقات مؤيدة لفلسطين ورسائل تدعو إلى "تحرير فلسطين" في أعقاب المظاهرة في واشنطن العاصمة يوم السبت.

يذكر أنه خلال التظاهرة، تسلق المتظاهرون بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأمريكى جو بايدن المطلق لإسرائيل.

وقام أعضاء خدمة المتنزهات الوطنية بنصب ستارة سوداء أمام البوابات الخارجية للبيت الأبيض، فيما يتم العمل على تنظيف الطلاء الأحمر.

الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بصمات يد باللون الأحمر بوابة البيت الأبيض بصمات يد حمراء ملطخة على الطوب طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بسبب الأوضاع في غزة.. السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية