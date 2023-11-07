وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا اقترف نصرالله خطأ سيدفع الثمن

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: يحيى السنوار هو المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر الماضي، والقضاء عليه هو أحد أهداف هذه الحرب، ونحن مصممون على تحقيق هدفنا وإنجاز المهمة وهي تفكيك حماس وقدراتها والوصول لقادتها ومقاتليها.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سنحارب من أجل تحقيق هدفنا بالقضاء على حماس وإعادة المخطوفين وتغيير الوضع في غزة"

ولفت جالانت إلى أن الجيش "حقق تقدما من الشمال والجنوب إلى قلب مدينة غزة ويحارب داخل المناطق السكنية"

وأكد أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن يكون من أجل الأسرى أولا، مشددًا على وجود آلاف المقاتلين من الجنود النظاميين والاحتياط في الضفة الغربية للتصدي لأي مواجهة، " نحارب في غزة بقوة وقواتنا موجودة أيضا قبالة لبنان وسلاح الجو في أعلى جهوزية"

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: لسنا معنيين بفتح جبهة حرب مع حزب الله وإذا اقترف نصر الله خطأ سيدفع الثمن.

وأوضح جالانت "الضغوط علينا ستزداد وستتطلب قرارات قيادية صعبة لكننا لن نوقف القتال في الحرب التي فرضت علينا"