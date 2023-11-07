الاحتلال: لن نوقف عملياتنا في غزة حتى نحقق أهدافنا

كتبت- سلمى سمير:



ذكرت هيئة إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن قائد اللواء الجنوبي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل لن توقف عملياتها القتالية في غزة حتى تحقق أهدافها.

وقال قائد اللواء الجنوبي أن تفكيك حركة حماس يحتاج إلى وقت، لكن مهمة الجيش الإسرائيلي واضحة وهي تفكيك حماس، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستفعل ذلك بطرق متنوعة.

وتغيرت تصريحات المسؤولين العسكريين الإسرائيليين عن بداية الحرب على غزة مع إعلانهم في البداية أن حركة حماس ستُمحى من على وجه الأرض، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن كل رجل في حركة حماس هو ميت، وأن قطاع غزة لن يعود أبدًا إلى سابق عهده، ولكن تلك التصريحات كانت بعد أحداث الـ 7 من أكتوبر بينما كان الغضب الإسرائيلي لايزال في أوجه، إلى أن خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلًا إن الهدف الرئيسي هو ألا يكون لدى حماس بعد الآن القدرة العسكرية على تهديد أو قتل الإسرائيليين، حسب وصفه.

وفي وقت سابق أكد المحلل العسكري أمير بار شالوم، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية لن تكون قادرة على تفكيك كل حركة حماس بل فقط يمكنها إضعاف الحركة حتى لا تتمكن من شن أي هجمات مستقبلية على إسرائيل، مشيرًا إلى خيالية فكرة القضاء عليها بشكل كامل.