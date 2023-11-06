رئيس الوزراء العراقي يدعو للضغط على إسرائيل لوقف الحرب

كتبت- سلمى سمير:



دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى الضغط على إسرائيل لاحتواء الصراع ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذر السوداني، من عواقب قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة كونه يشكل تهديدًا للسلم والأمن، مؤكدًا أن وقف الحرب قرار يتمثل بيد الطرف الذي يمارس العدوان على قطاع غزة.

ونبهت عدة أطراف دولية من توسع رقعة الصراع في قطاع غزة لتشمل أطراف أخرى، ويأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه قواعد أمريكية بالعراق لاستهداف مباشر من فصائل عراقية أعلنت أنه جاء ردًا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.



