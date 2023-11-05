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BBC

وول ستريت جورنال: حماس تمتلك أسلحة أكثر فتكاً مقارنة بما كان في 2014

10:52 م الأحد 05 نوفمبر 2023

المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات إسرائيلية

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كتب- محمود الطوخي
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه في المرة الأخيرة التي دخل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غزة في عام 2014، قامت قواته بسحق قوة من عناصر المقاومة التابعين لحركة "حماس"، وفق تعبير الصحيفة، إلى جانب تدمير الأنفاق وسد طرق التهريب، مشيرة إلى أن ذلك كلف حركة المقاومة الإسلامية ثلثي ترسانتها الصاروخية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه أثناء تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرباته على قطاع غزة، فإنه يواجه عدواً أكثر قوة بعدما بنى ترسانته بدعم إيراني وفق الصحيفة، لافتة إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي هاجمت المقاومة قوات جيش الاحتلال بطائرات مسيرة انتحارية، وصواريخ مضادة للدروع والدبابات عالية التأثير، مؤكدة أن تلك الأسلحة هي التي صنعت تحولا في الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" في تقريرها، أنه بعد مقتل 26 من جنود جيش الاحتلال في الأسبوع الأول من العملية البرية، فإن الإسرائيليون يموتون بمعدل بلغ ضعف ما كان في عام 2014، حينما قُتل 67 شخصا خلال الحملة العسكرية التي استمرت 7 أسابيع على قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي حماس كتائب القسام طائرات مسيرة

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