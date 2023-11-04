جيش الاحتلال: حماس هاجمت قواتنا أثناء عملها على فتح ممر إنساني

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملها على فتح ممر إنساني شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في وقت سابق أنّ قواتها استهدفت قوة تابعة للاحتلال أثناء تحصنها بمبنى في شمال غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم السبت:"أجهزنا على نحو 5 جنود للعدو وأصبنا آخرين، خلال مهاجمة مجاهدينا لقوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة".

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة اليوم، محيط مخبز الشرق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأنباء عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من المواطنين الذين كانوا متواجدين في محيط المخبز.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم السماح لنزوح سكان شمال غزة عبر الطريق السريع من الساعة 11 إلى 14 جرينتش.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.