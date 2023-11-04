الاحتلال الإسرائيلي ينتقد استدعاء هندوراس لسفيرها

(وكالات)

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، حكومة هندوراس بسبب استدعاء سفيرها، من إسرائيل، احتجاجا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وكتب ليئور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يقول: "يتجاهل قرار حكومة هندوراس لاستدعاء سفيرها، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد منظمة حماس، التي هي أسوأ من تنظيم داعش"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وأضاف المتحدث "قتل مقاتلو حماس أكثر من 1400 شخص، وخطفوا 240، من بينهم أطفال وحديثو الولادة ونساء وشيوخ ومازالوا يحتجزونهم كرهائن".

وتابع ليئور أن إسرائيل ستقاتل حماس حتى القضاء عليها تمامًا من قطاع غزة، مضيفًا أنه كان يتوقع أن تُدين هندوراس حماس وتدعم إسرائيل في حق الدفاع عن نفسها.

واستدعت هندوراس سفيرها لدى إسرائيل لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية والبنى التحتية وسقوط آلاف الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وقال وزير خارجية هندوراس في بيان نقلت مقتطفات منه وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "نظرا للوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه السكان المدنيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيس زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات".

وقال رينا لوسائل إعلام محلية، إن حكومة هندوراس تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة من أجل إنشاء ممر إنساني وبدء محادثات سلام.