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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

12:05 م السبت 04 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله -(د ب أ)


شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم أن الاعتقالات شملت 26 شخص من الخليل و6 من جنين و9 من رام الله ونابلس وبيت لحم .

وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، قالت إن قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضي، بشكل غير مسبوق، وشملت الاعتقالات كل الفئات بما فيها الأطفال، والنساء، وكبار السن.

وأشارت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

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