مجلس أمريكي يخصص مكافأة للكشف عن منفّذ هجوم ضد طلاب فلسطينيين

واشنطن - (بي بي سي)

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية عن مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار، لمن يدلي بمعلومات عن منفّذ هجوم استهدف ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين بالقرب من جامعة فيرمونت الأمريكية.

وحث المجلس، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، السلطات على التحقيق في إمكانية وجود "دافع عنصري" وراء الهجوم، مشيراً إلى "تصاعد غير مسبوق في وتيرة كراهية المسلمين والفلسطينيين".

وفي مكان قريب من حرم جامعة فيرمونت الأمريكية، أطلق رجل مجهول النار على كل من: هشام عورتاني، وتحسين أحمد، وكنان عبد الحميد – بينما كانوا في طريقهم إلى مأدبة عشاء عائلي، بحسب ما أفادت شرطة برلينغتون.

وتقول الشرطة إنها تحاول الوقوف على دوافع الجريمة، مشيرة إلى أن المجني عليهم الثلاثة كانوا يرتدون الكوفية التقليدية الفلسطينية ويتحدثون باللغة العربية عندما تعرضوا للهجوم، ما يشير إلى أنها "جريمة بدافع الكراهية".

وأفادت الشرطة بأن اثنين من الضحايا في حالة مستقرة، بينما يعاني الثالث إصابات خطيرة، في حين مازالت تبحث عن المشتبه به في الهجوم.