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BBC

كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها بينهم قائد لواء الشمال بغزة

01:04 م الأحد 26 نوفمبر 2023

كتائب القسام

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غزة - (ا ف ب)

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في قطاع غزة بينهم قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور.

وقالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تيليجرام: "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة الشهيد القائد وائل رجب والشهيد القائد رأفت سلمان والشهيد القائد أيمن صيام الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى".

هذا المحتوى من

AFP
كتائب القسام استشهاد قادة حماس غزة أحمد الغندور هدنة غزة طوفان الأقصى

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