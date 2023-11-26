كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها بينهم قائد لواء الشمال بغزة

غزة - (ا ف ب)

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في قطاع غزة بينهم قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور.

وقالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تيليجرام: "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة الشهيد القائد وائل رجب والشهيد القائد رأفت سلمان والشهيد القائد أيمن صيام الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى".