قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت ، النار على سيارة دون وقوع إصابات في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن "قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار على سيارة تعود لمواطن من بلدة كفركلا، بخمس طلقات في منطقة الوزاني دون إصابته ونجاته بأعجوبة.

وأشارت إلى أن دورية من الجيش قامت بسحب المواطن من المكان، لافتة إلى أن "العدو أطلق النار في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين".

وكان جيش الاحتلال، قال إن حزب الله والقوات الإسرائيلية تبادلوا إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت صاروخا أُطلق على مسيرة إسرائيلية من جنوب لبنان، وضربت القوات الإسرائيلية أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ذلك.

وكان الهدوء الحذر ساد في البداية على الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد انطلاق وقف إطلاق النار في غزة أمس الجمعة.

غير أن حزب الله قال إنه رصد مقاتلة إسرائيلية في المجال الجوي اللبناني.