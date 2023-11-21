حزب الله يعلن قصف مصنع وقاعدة عسكريين لجيش الاحتلال بالصواريخ

مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن عناصره قصفت قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية بصواريخ "جراد".

وكذلك أكد في بيانه على اندلاع النيران في مصنع تابع لشركة رافاييل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة شلومي بمدينة الجليل الغربي على الحدود الشمالية مع لبنان بعد استهدافه بالصواريخ.

وكان حزب الله اللبناني أعلن، أمس الأول الأحد، استهداف موقع العباد الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، مؤكدا إصابة التجهيزات الفنية المستحدثة فيه بشكل مباشر.

وكذلك أشار إلى استهداف تجمعات لجنود الاحتلال قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية مُوقعا فيها إصابات مؤكدة.