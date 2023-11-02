إعلام عبري: المدفعية الإسرائيلية أطلقت أكثر من 8 آلاف قذيفة على قطاع غزة

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت أكثر من 8 آلاف قذيفة على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

سبق وأن صرح سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بأن "الاحتلال أسقط حتى الآن أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على القطاع"

وأشار إلى أن "قصف الاحتلال خلف حتى الآن أكثر من 11 ألف ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض".

وتابع رئيس مكتب الإعلام الحكومي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "الاحتلال دمر حتى الآن أكثر من 8 آلاف مبنى سكني وعشرات المرافق والمنشآت الخدمية العامة"

وأكد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، "قصف الاحتلال تسبب حتى الآن في تدمير 52 مسجدا وإلحاق الأضرار ب210 مساجد و3 كنائس"

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن "وزارة الصحة حاولت إخراج جرحى إلى جنوب غزة لكن الاحتلال استهدفهم"