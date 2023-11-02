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BBC

الصين: ننسق مع عدة أطراف لمساعدة الصينيين على مغادرة غزة

12:41 م الخميس 02 نوفمبر 2023

وزارة الخارجية الصينية

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بكين - (ا ف ب)

قال وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس إن الوزارة تنسق مع عدة أطراف لمساعدة المواطنين الصينيين على مغادرة قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف لدى سؤاله عن التحضير لخطط للإجلاء أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لسلامة الصينيين هناك وتتواصل لتقديم كل المساعدة الممكنة.

هذا وتستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الخميس.

وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات .. الرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح" مشيرا إلى أن عددهم "حوالى 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة".

هذا المحتوى من

AFP
وزارة الخارجية الصينية مساعدة الصينيين على مغادرة غزة مصر تستعتد لاستقبال سبعة آلاف أجنبي إجلاء أجانب من غزة عبر معبر رفح طوفان الأقصى

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