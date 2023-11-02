132 شهيدًا في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 132 شخص منذ السابع من الشهر الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 6 آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي البيرة وقلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن حصيلة إجمالي الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 340 شهيدًا، بينهم 132 منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ 7 من الشهر الماضي.

في هذه الأثناء أعلنت هيئة الأسرى في منظمة التحرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية اليوم، ومنذ السابع من الشهر الماضي سجل نحو 1900 حالة اعتقال.