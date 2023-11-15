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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة

04:28 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد يومين من استيلاء لواء جولاني عليه والتقاط الصور بداخله.

وفجر اليوم، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد أيام من اشتباكات عنيفة في محيط المنشأة الطبية.

من جانبه، طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية "لكبح جماح المذبحة" الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

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