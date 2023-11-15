جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة

وكالات

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد يومين من استيلاء لواء جولاني عليه والتقاط الصور بداخله.

وفجر اليوم، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد أيام من اشتباكات عنيفة في محيط المنشأة الطبية.

من جانبه، طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية "لكبح جماح المذبحة" الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني.