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الفريق الطبي النرويجي بغزة: مسؤولية ما يحدث تتحملها أمريكا وإسرائيل

08:34 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة أرشيفية

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مصراوي

قال الفريق الطبي النرويجي في قطاع غزة : إسرائيل قتلت اليوم ممرضة بمجمع الشفاء الطبي، وإن ما يحدث في المستشفيات مقلق ومرعب.

وتابع الفريق الطبي النرويجي بغزة خلال حديثه لـ"الشرق": مستشفى القدس يواجه مصيرا صعبا، مسؤولية ما يحدث تتحملها أمريكا وإسرائيل.

ولفت إلى أن إسرائيل دمرت نظام الأكسجين في مجمع الشفاء، قتل الأطفال لم يكن يوما دفاعا عن النفس.

ودعا الفريق الطبي النرويجي لإنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جوا.

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