قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، إن إيران لن تقبل التفاوض مع الولايات المتحدة في المحادثات المحتملة في العاصمة الباكستانية تحت وطأة التهديد.

وأكد قاليباف في منشور على منصة "أكس" الأثنين، أن إيران كانت تستعد خلال الأسبوعين الماضيين لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد من خلال فرض الحصار على الموانئ الإيرانية وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار، أن يحول طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام.