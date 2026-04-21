ماكرون ينتقد أمريكا وإيران ويُطالب بفتح مضيق هرمز "دون قيد أو شرط"

كتب : مصطفى الشاعر

12:38 ص 21/04/2026

لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار الولايات المتحدة بالإبقاء على حصار الموانئ الإيرانية، ورد طهران المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، واصفا هذه الإجراءات بأنهما "خطأ" استراتيجي يهدد الاستقرار العالمي.

انتقاد متبادل ودعوة لفتح المضيق

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مساء اليوم الإثنين قال ماكرون: "من المرجح أنه بعد قرار واشنطن بمواصلة الحصار المستهدف، غيّرت السلطات الإيرانية موقفها الأولي بشأن فتح المضيق"، معتبرا أن هذا التصعيد المتبادل يُمثّل مسارا خاطئا من كلا الجانبين.

ودعا الزعيم الفرنسي إلى ضرورة فتح مضيق هرمز "دون قيد أو شرط" لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

توضيح بشأن استهداف السفينة الفرنسية

وتعليقا على الأنباء التي تحدثت عن تعرّض سفينة حاويات فرنسية لإطلاق نار في المضيق، أوضح ماكرون، أن فرنسا "لم تكن المستهدفة بعينها".

وأشار الرئيس ماكرون، إلى أن طهران أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه السفن التي حاولت المغادرة تزامنا مع قرار الإغلاق، مؤكدا أن السفينة الفرنسية لم تتعرض لأي أضرار ولم تقع أي إصابات بشرية.

خلفية الصراع العسكري والملاحي

يُذكر أن البحرية الأمريكية كانت قد بدأت في 13 أبريل بفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، مما دفع طهران للرد بإغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يعبر من خلاله نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. وبينما تُصر واشنطن على حق السفن غير الإيرانية في العبور بحرية "دون دفع رسوم لطهران"، يظل المضيق ساحة صراع مفتوحة تهدد أمن الطاقة العالمي.

فيديو قد يعجبك



هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)