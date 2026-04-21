انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار الولايات المتحدة بالإبقاء على حصار الموانئ الإيرانية، ورد طهران المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، واصفا هذه الإجراءات بأنهما "خطأ" استراتيجي يهدد الاستقرار العالمي.

انتقاد متبادل ودعوة لفتح المضيق

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مساء اليوم الإثنين قال ماكرون: "من المرجح أنه بعد قرار واشنطن بمواصلة الحصار المستهدف، غيّرت السلطات الإيرانية موقفها الأولي بشأن فتح المضيق"، معتبرا أن هذا التصعيد المتبادل يُمثّل مسارا خاطئا من كلا الجانبين.

ودعا الزعيم الفرنسي إلى ضرورة فتح مضيق هرمز "دون قيد أو شرط" لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

توضيح بشأن استهداف السفينة الفرنسية

وتعليقا على الأنباء التي تحدثت عن تعرّض سفينة حاويات فرنسية لإطلاق نار في المضيق، أوضح ماكرون، أن فرنسا "لم تكن المستهدفة بعينها".

وأشار الرئيس ماكرون، إلى أن طهران أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه السفن التي حاولت المغادرة تزامنا مع قرار الإغلاق، مؤكدا أن السفينة الفرنسية لم تتعرض لأي أضرار ولم تقع أي إصابات بشرية.

خلفية الصراع العسكري والملاحي

يُذكر أن البحرية الأمريكية كانت قد بدأت في 13 أبريل بفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، مما دفع طهران للرد بإغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يعبر من خلاله نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. وبينما تُصر واشنطن على حق السفن غير الإيرانية في العبور بحرية "دون دفع رسوم لطهران"، يظل المضيق ساحة صراع مفتوحة تهدد أمن الطاقة العالمي.