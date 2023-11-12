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BBC

الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتدخل لوقف حرب الاحتلال على غزة

12:46 م الأحد 12 نوفمبر 2023

حرب غزة

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كتبت- سلمى سمير:

دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى التحرك بشأن عاجل من أجل وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى كونه مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي من محاولة فصل الضفة الغربية عن فلسطين، قائلة "كل محاولات الاحتلال ستبوء بالفشل".


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