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BBC

الوحيدة المتخصصة لعلاج السرطان.. الصحة الفلسطينية: خروج المستشفى التركي عن العمل

02:02 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن خروج مستشفى الصداقة التركي، المستشفى الوحيد في غزة المخصص لعلاج مرضى السرطان عن العمل لعدم القدرة على التعامل مع هذه الحالات بسبب نفاد الوقود

كما، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 8796 شخص، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ 26 يومًا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى أنه من بين إجمالي الشهداء 3648 طفلا و2290 امرأة، إضافة إلى 22219 مصابا جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة الصحة الفلسطينية

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