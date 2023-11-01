الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب
تل أبيب - (ا ف ب)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ"منظمات إرهابية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر.
وأفاد جيش الاحتلال في بيان أنه "منذ بدء الحرب، ضربت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات إرهابية في قطاع غزة".
ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، لكن المواجهات مع مقاتلي حماس لا تزال عنيفة.
وتتواصل الاشتباكات على الأرض في محاور عدة. وتشهد خان يونس اشتباكات ضارية. وسمع خلال الليل في شمال القطاع دوي انفجارات وكذلك أصوات الطائراتِ المقاتلة التي تغير على غزة، كما سمع تبادل لإطلاق النار.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: