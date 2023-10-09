تظاهرات في أشهر الميادين الأمريكية تأييدا لفلسطين (فيديو)
وكالات:
خرجت تظاهرات مؤيدة لفلسطين في ميدان التايمز الأشهر في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته حركة حماس.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه وقعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مع آخرين متظاهرين لإسرائيل.
وهتف المتظاهرون في ميدان التايم "فلسطين حرة"، تأييدا للهجوم الذي شنته عناصر حركة حماس ضد الاحتلال.
Massive rally for Palestine in NYC pic.twitter.com/s7Gh3C1vMh— Kei Pritsker (@KeiPritsker) October 8, 2023
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