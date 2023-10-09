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BBC

تظاهرات في أشهر الميادين الأمريكية تأييدا لفلسطين (فيديو)

12:05 ص الإثنين 09 أكتوبر 2023

تظاهرات في أشهر الميادين الأمريكية تأييدا لفلسطين

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وكالات:
خرجت تظاهرات مؤيدة لفلسطين في ميدان التايمز الأشهر في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته حركة حماس.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه وقعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مع آخرين متظاهرين لإسرائيل.
وهتف المتظاهرون في ميدان التايم "فلسطين حرة"، تأييدا للهجوم الذي شنته عناصر حركة حماس ضد الاحتلال.

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