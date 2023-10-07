اتصال هاتفي بين مصر والإمارات بشأن التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
مصراوي
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 7 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على إحاطة نظيره الإماراتي بالاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الأزمة.
وقد اتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي وضرورة بذل كافة الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر والتهديدات.
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