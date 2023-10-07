إعلان

BBC

اتصال هاتفي بين مصر والإمارات بشأن التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

03:21 م السبت 07 أكتوبر 2023

وزير الخارجية سامح شكري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 7 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على إحاطة نظيره الإماراتي بالاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الأزمة.

وقد اتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي وضرورة بذل كافة الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر والتهديدات.

سوق مصراوى

سامح شكري صال هاتفي بين مصر والإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تشن حربًا على إسرائيل