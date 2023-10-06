واشنطن بوست: اجتماع متوقع بين شي وبايدن في نوفمبر

واشنطن - (د ب أ):

تتوقع الحكومة الأمريكية اجتماعا شخصيا بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج قريبا، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مساء اليوم الخميس نقلا عن مصادر حكومية أن من المقرر أن يجتمع الرئيسان في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في نوفمبر.

وقال بايدن عندما سئل اليوم الجمعة إنه "لا يوجد ترتيب لمثل هذا الاجتماع، لكنه احتمال".

وكتبت واشنطن بوست أن إجراء محادثة شخصية أمر "مؤكد تماما"، وأن الحكومة الأمريكية بدأت عملية التخطيط لذلك.

وسيكون ذلك الاجتماع الأول بين بايدن وشي منذ نوفمبر من العام الماضي. وفي ذلك الوقت، التقى الاثنان على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

ووصلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى متدن لبعض الوقت، على الرغم من الزيارات الأخيرة من جانب مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إلى الصين.

وتسبب دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا وتهديد تايوان في هذا الخلاف.

وكان من المتوقع لبعض الوقت أن يكون هناك اجتماع بين بايدن وشي خلال قمة أبيك. غير أن البيت الأبيض ظل ملتزم الحذر بشكل علني. والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانج يي في مالطا في الآونة الأخيرة.